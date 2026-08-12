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Mahallede gerçekleştirilen protestoda vatandaşlar, yaydığı radyasyon nedeniyle sağlıklarının tehlikeye düştüğünü belirterek bu sebeple verici istemediklerini dile getirdi.

Patıroğlu ve mahalle sakinleri, Yumurta İlköğretim Okuluna 50 metre mesafede bulunan apartmana vericilerin kurulmasına ilişkin endişelerini dile getirerek, yetkililerden konunun değerlendirilmesini ve gerekli adımların atılmasını talep etti.

Protesto sırasında açıklama yapan Muhtar Patıroğlu, mahalle sakinlerinin vericilere karşı olduğunu ifade etti.

İbrahim Çayırı 20. Sokak No: 32 adresindeki apartmanda kurulan GSM operatörlerine ait vericiler nedeniyle bir araya gelen mahalle sakinleri, protesto eylemi gerçekleştirdi. Buharaaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu'nun da destek verdiği eylemde, mahalle sakinleri, apartman üzerinde bulunan vericilerin kaldırılmasını istediklerini belirterek, konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

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