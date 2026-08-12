Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Çorum'da yarın, cuma günü ve pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, MGM'nin son tahminlerine dayanarak yarın için bazı şehirlere kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. İstanbul’un da aralarında bulunduğu Marmara illerinde fırtına beklenirken, Samsun, Ordu ve Sinop’un bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Çorum'da ise 13 Ağustos Perşembe, 14 Ağustos Cuma günü ve 17 Ağustos Pazartesi günü gök gürültülü kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 30 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

İşte Çorum'da hava durumu;