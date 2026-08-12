Çorum Valisi Ali Çalgan, Karayolları 73. Şube Şefliğini ziyaret ederek kent genelindeki yol ve ulaşım yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Çalgan’a, il genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Karayolları 73. Şube Şefi Murat Uzun’dan yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Vali Çalgan, kent genelindeki ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi