Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla kent genelindeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri yapılırken, koruyucu aşılama ve hastalık tarama faaliyetleri de titizlikle yürütülüyor. Ekipler ayrıca hayvanların küpe, kayıt ve kimlik bilgilerini kontrol ederek işletmelerde uygulanan biyogüvenlik tedbirlerini değerlendiriyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NUMUNE ALINIYOR

Hastalık şüphesi bulunan hayvanlarla ilgili gerekli numuneler alınarak ilgili süreçler yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra yetiştiricilere bulaşıcı hayvan hastalıkları, hastalıklardan korunma yöntemleri ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, salgın hastalıklarla mücadelede erken teşhis, düzenli aşılama, hayvan hareketlerinin kontrollü gerçekleştirilmesi ve işletmelerde biyogüvenlik kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

AMAÇ HAYVAN VARLIĞINI VE YETİŞTİRİCİYİ KORUMAK

Yürütülen saha çalışmalarının yalnızca hayvan sağlığının korunmasına değil, aynı zamanda yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının önlenmesine, güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine ve halk sağlığının korunmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

İl Müdürlüğü ekiplerinin hastalıklarla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, yetiştiricilerden de hayvanlarında hastalık belirtisi veya şüpheli bir durum görülmesi halinde vakit kaybetmeden İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle iletişime geçmeleri istendi.

“Sağlıklı hayvan, güvenilir üretim, güçlü tarım” anlayışıyla sürdürülen çalışmaların, Çorum’un hayvancılık sektöründe hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR