Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek, “Bu sistemden vazgeçilmesi lazım. Yeni bir yarı başkanlık sistemi öneriyoruz” dedi. Yalçın, Türkiye’nin yeniden güçlü bir Meclis yapısına, liyakat esaslı kamu yönetimine ve etkin bir planlama mekanizmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın, partisinin “Anahtar Buluşmalar” programı kapsamında Çorum’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Parti Çorum İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapısında olumsuz sonuçlara yol açtığını savundu.

Yalçın, sistem değişikliğinin ardından emek gelirleri, bütçe açıkları, cari açık ve vatandaşların satın alma gücünde gerileme yaşandığını ileri sürerek, Türkiye’nin yeniden kuvvetler ayrılığı ve denetim mekanizmalarının etkin olduğu bir yönetim yapısına kavuşması gerektiğini ifade etti.

“YENİ BİR YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖNERİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilmesi gerektiğini savunan Yalçın, “Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Bu bir denendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilmesi lazım. Yeni bir yarı başkanlık sistemi öneriyoruz” diye konuştu.

Meclis’in yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, milletvekilleri ve bakanların Meclis merkezli bir yapıda görev almasını, Meclis’in bütçe yapma yetkisinin yeniden güçlendirilmesini istediklerini söyledi.

Yalçın, “Biz Meclisimizi yeniden güçlü hâle getirmek istiyoruz. Milletvekilleri, bakanlar Meclis’ten çıksın diyoruz. Bütçe yapma hakkı geri gelsin. Bütçe yapamayan Meclis olur mu?” ifadelerini kullandı.

“ADALET OLMADAN EKONOMİ DÜZELMEZ”

Ekonominin temelinde güvenin bulunduğunu dile getiren Yalçın, hukuk ve adalet sisteminin güçlendirilmesinin ekonomik kalkınmanın ön şartlarından biri olduğunu savundu.

“Adalet olmadan ekonomiyi kesinlikle düzeltemezsiniz” diyen Yalçın, siyasi reformların öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Ekonomi, güven üstüne yürüyen, işleyen bir mekanizmadır. Güveni oluşturabilmeniz için önce bu siyasi hatalardan uzaklaşmamız lazım. Siyasi reformlarımızı önce yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

“KURUMLARI ÇÜRÜTMEYECEKSİNİZ”

Kamu yönetiminde liyakat ilkesinin önemine dikkat çeken Yalçın, bakan yardımcılığı sistemini de eleştirdi.

Geçmişte bakanlıklarda müsteşarların önemli bir görev üstlendiğini belirten Yalçın, “Bakanlıkların müsteşarları vardı eskiden. Beyni orasıydı. Bakanlıkta en az 30 yıl hizmeti olan insanlardan seçilirdi ve o bakanlığın her konusuna hâkimdi” dedi.

Kamu görevlerinin liyakat ve hiyerarşi esasına dayanması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Kamu görevi bir liyakat işidir. Bir hiyerarşi işidir. Devlet bizim devletimiz. Devlet kurumların üzerine yükselir. Kurumları çürütmeyeceksiniz, kurumlara sahip çıkacaksınız” ifadelerini kullandı.

“DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI’NI YENİDEN GETİRECEĞİZ”

Anahtar Parti olarak kalkınma politikalarına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu belirten Yalçın, Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Yalçın, plansız yatırımların kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına yol açtığını savunarak, “Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden getireceğiz. Hatalı yatırım olmayacak. Devletin böyle havaalanı yapıyorsunuz, uçak inmiyor; yolcu limanı yapıyorsunuz, gemi yok. Bir fizibilitesi yapılmış, buralar nasıl çalışır, ne kadar gelir olursa işler diye bakılacak. Böyle bir planlama yok” dedi.

Yeni nesil bir planlama anlayışı oluşturacaklarını ifade eden Yalçın, Devlet Planlama Teşkilatı’nın Türkiye’nin stratejik sektörlerini destekleyen ve takip eden bir mekanizmaya dönüştürüleceğini kaydetti.

“KORE BİZİ GEÇTİ”

Türkiye’nin kişi başına düşen gelir bakımından gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını savunan Yalçın, Güney Kore örneğini verdi.

Yalçın, “Şu anda biz kişi başına 18 bin dolar… Almanya 50 bin dolar, Kore 40 bin dolar. Kardeşim, bu Kore dediğin 30-40 sene önce bizim yerimizdeydi. Bu alanda hepsi geldi, bizi geçtiler. Neden? Bir disiplin, bir şeffaflık, bir hesap veren yönetim anlayışı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kalkınması için şeffaf, hesap verebilir ve hangi alanları teşvik edeceğini bilen bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu dile getiren Yalçın, Anahtar Parti’nin siyasi ve ekonomik reformlara ilişkin çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Yalçın, “Biz bütün sektörlerde, tüm ana siyasi reformlarda çalışmalarımızı hazırladık. İnşallah bize nasip olursa, Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde güzel bir performans göstereceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi