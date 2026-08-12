Nurdan Akbaş Ceylan - Tugay Göktürk

Çorum sokaklarında gerçekleştirdiğimiz röportajda vatandaşlara, “Çorum FK’nın tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz ve Galatasaray maçının skor tahmininiz nedir?” sorusunu yönelttik.

“KOLTUKLARIM KABARDI”

ÇORUM HABER mikrofonunu uzattığımız vatandaşlar, Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin kent için gurur verici olduğunu belirtti. Bir vatandaş, “Çok güzel bir duygu, inşallah başarılı olurlar” derken, başka bir vatandaş ise mutluluğunu, “Çok sevindim, çok mutlu oldum, koltuklarım kabardı” sözleriyle dile getirdi.

Galatasaray karşılaşması için de oldukça iddialı tahminler geldi. Bir vatandaş, “İlk maçta Galatasaray’ı yeneceğini düşünüyorum” derken, bir başka Çorumlu, “Allah Çorum FK’ya güç kuvvet versin. Galatasaray’ı inşallah yeneriz” ifadelerini kullandı.

“KALBİMİZ İSTANBUL’DA ATACAK”

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin yalnızca sportif açıdan değil, şehir açısından da önemli olduğunu belirten bir vatandaş, “Gerçekten şehir için çok güzel bir gelişme. Özellikle yatırım anlamında ve gelecek misafirlerin ağırlanması anlamında çok güzel çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. Cuma günü kalbimiz İstanbul’da atacak. İnşallah oradan puanla döneceğiz” dedi.

Bir başka vatandaş ise Çorum halkı olarak büyük gurur yaşadıklarını belirterek, “Çorum halkı olarak mutluyuz, gurur verici. İnşallah Galatasaray’ı yeneceğiz. Ümitliyiz” diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesini yıllardır beklediklerini ifade eden bir taraftar ise takımın transferlerinden de umutlu olduğunu söyledi.

“Öncelikle çok mutluyuz. Yılların hepimizin içinde çok büyük bir özlemiydi. Şehrimiz bütün oldu, her yer kırmızı-siyah oldu. Transferlerimiz hep nokta atışı oldu. Nasıl bir lig olacağını çok merak ediyoruz. Biletimizi aldık, ilk maçta da statta takımımızın yanında olacağız. 90 dakika tribündeyiz. İnşallah yeneriz, yenmek için gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAYLIYIM AMA KALBİM ÇORUM FK’DAN YANA”

Galatasaraylı olduğunu ama gönlünün Çorum FK’nın kazanmasından yana olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Kalbimiz artık memleketimizin takımı için atıyor. İnşallah Galatasaray’ı yeneriz. İlk haftaya moralli başlarız.” dedi.

“DOSTLUK KAZANSIN”

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten bir Çorumlu ise iki takım arasındaki karşılaşmaya farklı bir pencereden baktı. “Ben Galatasaraylıyım ama memleketim Çorum. İnşallah güzel bir maç olur, dostluk kazansın” diyen vatandaş, hem memleketine hem de tuttuğu takıma olan bağlılığını dile getirdi.

“ÇORUM’U KİMSE TUTAMAZ”

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin kentte yeni yatırımların önünü açabileceğini belirten bir başka vatandaş ise havaalanı ve otel yatırımlarına dikkat çekti.

“Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Süper Lig’e çıkmamız Çorum’u çok yükseltti. Futbolcularımız da çok başarılı. Havaalanı planları duydum, bu haberler de bizi şimdiden heyecanlandırdı. Ben de Çorum’un popçusuyum, Antalya’da sahne alıyorum. 10 yıldır yurt dışında yaşıyorum ama kalbim hep memleketim için atıyor. Oteller, havaalanı hayalleri gerçekleşirse Çorum’u kimse tutamaz. Ben her geldiğimde Çorum’u gelişmiş buluyorum. Çorum FK’nın ligde daha güçlü olmasını diliyoruz” dedi.

Aynı vatandaş, Galatasaray karşılaşması için ise “2-1 alırız inşallah” tahmininde bulundu.

Çorum FK’nın Süper Lig’deki ilk maçında Galatasaray karşısında nasıl bir sonuç alacağı merakla beklenirken, kentte maç heyecanı şimdiden zirveye çıktı. Çorumlular, takımlarının Süper Lig serüvenine galibiyetle başlamasını umut ediyor.