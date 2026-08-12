İYİ Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı ve İl Sözcüsü Atilla Yılmazer, TBMM’de kabul edilen Çerçeve Yasa’nın Türk milletinin birlik ve beraberliğine, toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyeceğini ileri sürerek, “Milletin yanında duruyoruz, terörün yanında hizalananlarla değil. Vatan, millet, bayrak ve şehitler için sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Yılmazer, yaptığı basın açıklamasında “Bu yasa, fiilen bir af düzenlemesidir. Terör örgütü mensuplarına özel ve ayrıcalıklı statü tanımaktadır” ifadesini kullandı.

HUKUKİ KILIF

Atilla Yılmazer, milletimizin birlik ve beraberliğini, şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraklarımızı ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini hedef alan bu “Çerçeve Yasa”ya karşı çıkmanın, sadece bir siyasi tercih olmadığını, aynı zamanda bir vatan borcu olduğunu dile getirdi.

Yılmazer, “Adı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” olsa da, gerçekte ne milli dayanışma ne de toplumsal bütünleşme peşindedir. Bu teklif, yıllarca bu milletin evlatlarını şehit eden, devletimize silah çeken, bölücü başı ve örgütünün yolunu açmaya çalışan bir sürecin hukuki kılıfıdır” dedi.

Yılmazer, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“YÜREĞİ YANAN ANALARIN

GÖZYAŞINA İHANET”

“İYİ Parti olarak en başından beri uyarıyoruz: Bu yasa, fiilen bir af düzenlemesidir. Terör örgütü mensuplarına özel ve ayrıcalıklı statü tanımaktadır. Silah bıraktığını iddia edenlere ceza ertelemesi getirmek, örgütün fiili varlığına son verildiği iddiasına bağlı olarak soruşturma ve infazları askıya almak ve tüm bunları “Çerçeve Yasa” adı altında meşrulaştırmak, devletin hukuki ve ahlaki zeminini sarsmaktır.

Anayasa’nın “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ilkesine, eşitlik ilkesine ve hukukun üstünlüğüne açıkça aykırıdır. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin ızdırabına, terörden yüreği yanan anaların gözyaşına ihanettir.

İHANET BELGESİ

İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun da net bir şekilde ifade ettiği gibi, bu teklif bir “İhanet Belgesi”dir. Lozan’a değil, Sevr’e giden bir zihniyetin ürünüdür. Bir devletin temel taşlarını sarsmaya, birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik bir adımdır.

Meclis’te bazı partiler “tarihi mutabakat” diye imza atarken, bizler milletin vicdanını temsilen “Hayır” dedik. Çorum’dan, Anadolu’nun her köşesinden bu sesi yükseltiyoruz.

İYİ Parti olarak bu ihanet belgesini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Milletin yanında duruyoruz, terörün yanında hizalananlarla değil.

Vatan, millet, bayrak ve şehitler için sonuna kadar direneceğiz.”

Muhabir: SELDA FINDIK