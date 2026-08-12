Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şenay Tokmak, kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kene ısıran kadın Şenay Tokmak, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavisi devam eden Tokmak bu sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Tokmak’ın vefatı ailesi, yakınları ve Killik köyünde büyük üzüntüye neden oldu.

Tokmak’ın cenazesinin, ikindi namazına müteakip Killik köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.