Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile ilimizden kutsal topraklara gidecek 63 kişilik son hacı adayları Akşemseddin Camii önünde Müftülük tarafından yapılan programın ardından dualarla uğurlandı.

Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye başkan yardımcıları, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcıları, müftülük personeli ile hacı adaylarının yakınları katıldı.

Kur'an tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Aşgın, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar temennisi ve dua talebinde bulundu. Daha sonra uğurlama duası yapan İl Müftüsü Yıldırım duasında; hacı adaylarının sağ salim gidip evlerine dönmelerini ve haclarının mebrur olmasını Cenabı Haktan niyaz etti.

Hacı adayları tekbirler, telbiyeler ve gözyaşları içinde dualarla otobüslerine binerek yola çıktı.

Editör: Haber Merkezi