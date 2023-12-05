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Kupa tarihinde 21 maçı bulunan Ahlatcı Çorum FK, 10 galibiyet, 11 yenilgi alırken, attığı 34 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki son galibiyetini 2020-2021 Sezonunda, Eyüpspor’a karşı aldı. Kupaya 3.turdan başlayan Çorum FK, İstanbul temsilcisi Eyüpspor’la eşleşirken, rakibini Çorum Şehir Stadyumu’nda konuk etti. 5 Kasım 2020’de oynanan maçı 11 ve 62.dakikalarda Cengiz Öktün, 66.dakikada da Sinan Kurumuş’un golleriyle 3-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, 4.turda Altınordu ile eşleşirken, pandemi nedeniyle takımdaki koronavirüs vakalarının çok olması üzerine İzmir’e gidemedi ve 3-0 hükmen yenik sayılarak elendi.

2021-2022 Sezonunda, Arnavutköy Belediye’ye evinde 2-0 yenilerek kupaya veda eden Ahlatcı Çorum FK, geçen sezon ise yine sahasında Esenler Erokspor’a normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucu 5-4 yenilerek elendi.