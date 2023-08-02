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Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 13 Ağustos’ta başlayacak 2023-2024 Futbol Sezonu öncesi son etap hazırlık dönemi çalışmalarına bugün başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz’da Çorum’da başlayan Ahlatcı Çorum FK, ikinci ve üçüncü etap kamp çalışmalarını ise Bolu’da gerçekleştirdi. Bolu kampını geçtiğimiz Cumartesi günü tamamlayan Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara verilen izin bugün sona erecek olup, kırmızı-siyahlılar 13 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesi son hazırlık dönemi çalışmalarına bugün başlayacaklar. Etabın ilk antrenmanı, Tesislerde, saat 18.00’de başlayacak.

Hafta sonunda hazırlık maçı yapabilmek için takım arayışlarını sürdüren Ahlatcı Çorum FK, hafta başından itibaren de ligin ilk haftasında, İstanbul temsilcisi Tuzlaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.