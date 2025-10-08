İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla il jandarma komutanlığı narkotik şube müdürlüğü ekiplerince ünlülere uyuşturucu operasyonu başladı.

'İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILACAKLAR'

Operasyonun son detaylarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz canlı yayında aktardı. Tokaz: "Özellikle sanal medya platformunda gözaltına alındılar şeklinde çok fazla haber dolaşıldı ancak bu bilgi doğru değil. Bu 19 ünlü isim var. Ancak haklarında herhangi bir gözaltı kararının olmadığını belirteyim. Peki suçlama ne? Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak. Başsavcılık tarafından İl Jandarma Komutanlığına 19 ismin adreslerinden alınmaları talimatı verildi. Kan örneklerinin ve ifadelerinin alınması için. Aralarında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri de yer alıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla o isimlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. ifadelerini verdikten sonra serbest bırakılacaklar. Bu gözaltı kararı işleminin olmadığının göstergelerinden biri"

ZİYNET SALİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Operasyon listesinde ismi bulunan Ziynet Sali cephesinden bir açıklama geldi. Ziynet Sali'nin avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin yurt dışında olduğunu döndükten sonra ifade vereceğini belirtti.

İFADELERİ ALINACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na intikal ettirildi.

İŞTE TAM LİSTE

-Dilan POLAT

-Engin POLAT

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN