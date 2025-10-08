Devlet Tiyatroları, Çorum’da yeni sezonu, 10 Ekim Cuma günü açacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Işıltılı Haşerat” isimli oyun, 10 Ekim Cuma günü saat 20.00’de, 11 Ekim Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde perde açacak.

Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü İbrahim Bulduk ile Osman Karabulut ve Zekeriya Karaahmetoğlu, yeni sezonun açılışı nedeniyle dün Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ettiler.