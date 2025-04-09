Çorum’da, işçi sınıfının uluslararası “Birlik, Mücadele ve Dayanışma” günü olan 1 Mayıs için hazırlıklar başladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Çorum’da faaliyet gösteren emekten, eşitlikten, özgürlükten, barıştan ve demokrasiden yana olan sendika, dernek, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcileri ile yöneticilerine çağrıda bulundu.

DİSK ve KESK tarafından yapılan açıklamada, “Gelin 2025 yılı 1 Mayıs’ında Çorum sokaklarından birlikte üreteceğimiz en güçlü sesi birlikte planlayalım” denildi. Bu kapsamda, 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 17.30’da Eğitim Sen Çorum Şubesi binasında “sömürüye, yasaklara ve savaşlara karşı birleşmek ve mücadeleyi birlikte büyütmek” amacıyla yapılacak toplantıya tüm ilgililer davet edildi.

Açıklamada, “22 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yönetenler iktidara gelirken hepimize ‘İleri Demokrasi’ vaat etmişlerdi. Ancak bugün geldiğimiz durum ortadadır. Ne yazık ki, en temel haklarımız ayaklar altına alınmış durumda” denildi. Sendikal haklardan, basın özgürlüğüne kadar bir dizi temel hakka yapılan saldırılara dikkat çekilen açıklamada, hukukun son kırıntılarının da yok edilmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, 1 Mayıs'ın bu sene, hak, hukuk ve adalet arayışının güçlü bir şekilde meydanlardan haykırılacağı bir gün olacağı ifade edildi.

DİSK ve KESK, Çorum’da faaliyet gösteren tüm sendika ve kurum temsilcilerine çağrıda bulunarak, 1 Mayıs’ın güçlü bir dayanışma ve mücadele günü olmasına katkı sağlamak amacıyla toplantıya katılmalarını istedi.

Editör: Haber Merkezi