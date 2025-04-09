Türkiye’de dış ticaret fazlası veren az sayıdaki sektörlerden biri olan seramik sektörü dünyanın farklı coğrafyalarında 100’ü aşkın ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıyor.

Türkiye, seramik sektörünün en büyük ikinci alt sektörü olan vitrifiye seramik üretiminde Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi olmasının verdiği güçle ihracat pazarlarını da artırmaya devam ediyor. Yüzde 82’lik yerli katkı oranıyla ülkede en yüksek “İhracatta Yerli Katma Değer Oranı”na sahip olan vitrifiye seramik sektörü, 2025 yılında ihracat rakamını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

2025’TE İHRACATI ARTIRMA HEDEFİ

2023 yılında sektörde bir önceki yıla göre ihracatta sınırlı küçülme yaşandığını söyleyen İsvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Çenesiz, sektörün öncü ürünü pozisyonundaki seramik kaplama malzemeleri ihracatının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 büyüdüğünü, bu büyümenin 2025’in ilk ayında da devam ettiğini belirterek, “Sektörün önemli bir geri dönüşe imza attığı 2025 yılında Türk seramik sektörü tüm alt kolları ile ihracatını artırmayı hedefliyor” dedi.

“İSVEA’NIN ÜRETİMİNİN YARISI İHRAÇ EDİLİYOR”

2013 yılında Ece Holding’in satın aldığı İtalyan vitrifiye seramik üreticisi Isvea yaptığı ihracatla sektörde fark yaratıyor. Üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden şirket, dünyanın 63 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, premium ve üst segmentte konumlanan Isvea’nın yanı sıra Türkiye’de banyo sektörünün köklü markalarından olan Ece Banyo ve üst segmente niş ürünler sunan Cavallini Bagno Italia markalarıyla dünya genelinde 500’den fazla noktada satış yapıyor.

ÇENESİZ; “% 12 İHRACAT ARTIŞI HEDEFLİYORUZ”

Isvea ile İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunduklarını aktaran Erdem Çenesiz, 2024 yılında ihracatlarını yüzde 10 artırdıklarını, bu yıla da iyi başladıklarını ve yeni pazarlara girerek yüzde 12 ihracat artışı hedeflediklerini söyledi.

1960’lı yıllarda İtalya’da kurulan İsvea, Ece Holding bünyesine girdiği 2013 yılından sonra Türkiye’nin en beğenilen markaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ülke genelinde yedi bölgedeki 114 showroom ve 213 bayi ile tüketicilere ulaşan İsvea, İtalya’nın tasarım anlayışıyla Türkiye’nin üretim gücünü birleştirerek dünyanın en büyük 21’inci üreticisi oldu.

İsvea Yönetim Kurulu Başkanı Çenesiz, “Türkiye'yi üretim üssü haline getirerek ihracat yapma stratejimizin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Şimdi yeni pazarlara ulaşma evresindeyiz. İhracat yaptığımız ülke sayısını ise 63’ten 68’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ISVEA HAKKINDA: 1962 yılında vitrifiye seramik alanında dünyanın önde gelen ülkesi İtalya’da kurulan ve özgün tasarımlarıyla önemli bir pazar payına sahip olan Isvea, 2013 yılında tüm varlıkları, entelektüel hakları ve İtalya’daki satış kanalıyla birlikte Ece Holding bünyesine katılmıştır.

Editör: Haber Merkezi

Kökeni İtalya’nın tasarım ve sanat kültürüne dayanan, günümüzde Türkiye’nin üretim gücünü arkasına alarak rekabet gücünü artıran Isvea, sahip olduğu yüksek kapasiteli beş üretim tesisiyle, vitrifiye sağlık gereçleri, fireclay duş tekneleri ve mutfak evyeleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuarlar ve klozet kapakları üretimi yapmaktadır.Şirket dünyanın en prestijli seramik yayını olan Ceramic World Review Dergisi tarafından hazırlanan dünyanın en büyük vitrifiye seramik üreticileri listesinde 21’inci sırada yer almıştır. Şirket, premium ve üst segmentte konumlanan Isvea’nın yanı sıra Türkiye’de banyo sektörünün köklü markalarından olan Ece Banyo ve üst segmente niş ürünler sunan Cavallini Bagno Italia markalarının da sahibidir ve bu markalarla da üretim ve satış yapmaktadır.