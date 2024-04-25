Çorum 1 Mayıs Tertip Komitesi, Eğitim Sen Şube binası önünde buluşarak 1 Mayıs için bildiri dağıtımı yaptı. Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde bildiri dağıtımı yapan Tertip Komitesi üyeleri, tüm emekçileri ve emek dostlarını kutlama etkinliklerine davet etti. Tertip Komitesi adına yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ın Saat Kulesi Meydanı’nda kutlanacağını söyleyerek, “Yoksulluğa, güvencesizliğe, sömürü ve baskılara karşı birliğimizi, mücadeleyi, dayanışmayı, umudu büyütmek için Haydi, 1 Mayıs’a” denildi.



1 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Pirbaba Parkı’nda toplanılıp daha sonra mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüneceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her sabah aynı ülkenin sabahına uyanıp farklı gerçekleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu bozuk düzene itirazımız var. Bu ülkenin bütün değerlerini işçisi, köylüsü, memuru ve emekçileri olarak birlikte ellerimizin emeği ile üretiyoruz. Ürettiğimiz kaynak paylaşılırken hakça payımızı alamıyoruz ve artık yeter diyoruz.”

“VAHŞİ SERMAYE DÜZENİNE KARŞI 1 MAYIS’A”

“Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir dünya ve ülke için birleşme zamanı.

İşçiden alıp patronlara veren, fakirden çalıp zenginin kasasını dolduran, dar gelirliden alıp rantiyeye kaynak aktaran bu adaletsiz düzene karşı 1 Mayıs’a.Örgütlenme özgürlüğünü engelleyen, grevleri yasaklayan, hakkını arayanı hain ilan eden baskıcı düzene karşı 1 Mayıs’a.

Daha fazla kâr için fay hatlarını, dere yataklarını imara açıp bizleri enkaz altında bırakan vahşi sermaye düzenine karşı 1 Mayıs’a. Devlet kurumlarını itibarsızlaştıran, liyakatsizliği, iş bilmezliği meşrulaştırıp, kuralsızlığı yasalaştıran bozuk düzene karşı 1 Mayıs’a.

İnsanca yaşamak için, insanca çalışmak için, güvenceli bir iş için, güvenli bir gelecek için, haklarımız için 1 Mayıs’a. Ekmeğimizi patronların insafına, kentlerimizi, doğamızı rantçıların yağmasına, haklarımızı tek kişinin keyfine bırakan bu düzeni değiştireceğiz.

1 Mayıs Tertip Komitesi olarak tüm halkımızı; emeğin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı emeğin, halkın gerçek bayramına çevirmeye, insanca bir yaşam, güvenceli iş-güvenli gelecek, demokratik bir ülke için işyerlerinde, alanlarda, meydanlarda yan yana gelmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz.”