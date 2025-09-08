Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, yeni eğitim-öğretim döneminin yine bir yığın problem altında başladığına dikkati çekerek, ülkemizin geleceği gençlerimize daha nitelikli ve kamusal eğitim vermek, onlara aydınlık bir gelecek bırakmak zorunda olduğumuzu vurguladı.

Dinçer Solmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle bir açıklama yaparak, tüm milli eğitim camiasına, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere başarılı bir yıl diledi.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ KARARTILIYOR”

Eğitimin ülkemizin geleceği açısından önemine işaret eden Solmaz, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde eğitimde yaşanan sorunların katmerleştiğini belirterek, okul ve derslik yetersizliğinin, kalabalık sınıfların, adaletsiz atamaların, velilerin ve öğrencilerin karşılaştığı ekonomik sorunların ve eğitimde dinci yapılaşmanın ülkenin geleceğinin kararttığını ifade etti.

“23 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış, iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte, var olan sorunlar çözülmek yerine, yenileri eklenmiştir” diyen Solmaz, çocuklarımızın geleceğinin AKP’nin ve bakanlarının elinde oyuncak edildiğini ileri sürdü.

Solmaz, açıklamasında şu konulara değindi:

“Öğretmenlerimiz bir yandan AKP iktidarının eğitimde yarattığı tahribatla mücadele etmeye çalışırken, bir yandan da kendi haklarına yapılan bir saldırıyla karşı karşıyadır.

Öğretmen açığı yine ücretli öğretmenlik adı verilen emek sömürü sistemi ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Oysa AKP iktidarının seçim dönemlerinde vaatler verdiği KPSS mağdurları, engelli öğretmenler, memur öğretmenler, norm kadro sözü verilen PDR’ciler, çifte mağduriyet yaşayan depremzede öğretmenler, ek atama sözü verilen öğretmenler kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

Öğretmen ataması gibi, okullar açılmasına rağmen okullarımıza temizlik ve güvenlik görevlisi ataması da yapılmamıştır. Okulların ve çevresinin temizliğinin ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğu da okullara, dolayısıyla okul-aile birliklerine, dolayısıyla da velilere bırakılmıştır.

Öğretmenin ihtiyaçlarını karşılamayan bir iktidar nitelikli eğitime nasıl erişebilir? Üstelik eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği sadece öğretmenlere ödenmektedir. Oysa bu ödenek tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir. 23 yıllık AKP iktidarı çocuklarımıza okullarımızda bir öğün yemek verecek bütçeyi dahi ayırmamıştır.

“ÖĞRENCİLERİN YEMEK SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR”

Ülke genelinde okul yemeği tüm öğrenciler için temel bir hak ve talep iken, okul öncesi eğitimdeki okul yemeği uygulaması yalnızca bir dönem uygulandıktan sonra kaldırılmıştır. Okul yemeği programlarının eğitime eşit erişim sağlaması, özellikle dezavantajlı çocukların okula devamlılığını artırması, çocukların sağlığını güçlendirmesi, ailelerin üzerindeki maddi yükü azaltması gibi bu kadar çok faydası varken, her kademede çocuklarımıza en az bir öğün yemek verilmesi şarttır.

“KAMUSAL VE PARASIZ EĞİTİM ŞART”

Tüm çocuklara eşit ve ücretsiz sunulması gereken nitelikli eğitim için devlet değil aileler para harcar hale gelmiştir. Kamusal ve parasız eğitim bitirilmiştir. AKP iktidarında nitelikli eğitim bir hak olmaktan çıkarılmış, satın alınabilir bir hizmet haline dönüşmüştür.

Öte yandan, özel okul ücretlerine yapılan fahiş zamlarla ve kitap, yemek, servis, kıyafet, etüt gibi ekstra ücretlerle aileler özel okulların ücretlerini de karşılayamayacakları bir noktaya gelmiştir.

Nitelikli eğitime erişim hakkı hem devlet okullarında hem özel okullarda toplumun küçük bir kesiminin erişebileceği bir ayrıcalığa dönüşmüştür.

“EĞİTİMİN NİTELİĞİ DÜŞÜYOR”

Tüm kademelerde, tüm paydaşlar için eğitim her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin niteliği her geçen yıl biraz daha düşmüştür. Ülkemizin kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı esnasında Maarif Kongresini toplayarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Atamızın izinde, biz de eğitim sistemimizi bugünden daha iyiye götürmek, 23 yıllık iktidarın açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışacağız. Çocuğun ve gencin üstün yararını gözeten, nitelikli, laik, bilimsel, kamusal ve erişilebilir bir eğitim için mücadele etmeye, Cumhuriyet aydınlanmasından aldığımız ilhamla çalışmaya devam edeceğiz.”

Solmaz, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm yönetim kadrosuna, öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı-uğurlu olmasını diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ