81 il başkanının katılımı ile İstanbul’da düzenlenen toplantıya katılan Solmaz, demokrasiye ve millet iradesine kast edenlerle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP grup toplantısı İstanbul Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılırken, Genel Başkan Özgür Özel 81 il başkanının katıldığı toplantıda, salona “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganıyla girdi.

Yüz yıllık hatta çok daha gerilere dayanan ve içinde vicdanı olan, akıl olan bu ülkenin geleceğini düşünen devlet kodunun bulunduğunu kaydeden Özel, “Emin olun bugün devleti yöneten bir avuç güya iktidarın yanında bu devlet memurlarıyla, yöneticileriyle ve bu ülke her zaman iyi olsun diye düşünen çok sayıda bileşeniyle birlikte bu yaşananların tamamının nasıl bir zarar verdiğini görüyor. Devleti de karşısına almış, milleti kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yerelde yaptığımız gibi genelde de iktidar yapana kadar 81 ilde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ