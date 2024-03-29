CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP’li Çorum Belediye Başkanlarının, hizmetleriyle Çorum’un tarihine damgalarını vurduklarını belirterek, “Hepsi de rahmetli olan CHP’li başkanlarımızı, Çorum’u Çorum yapan başkanlar olarak, bugün saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Çorum Belediyesi’ni CHP’li başkanların yönettiğini, o günlerin maddi imkânsızlıkları içinde olağanüstü bir özveriyle, dürüst, namuslu, üretken belediyecilik örnekleri sergilediklerini anlatan Dinçer Solmaz, şu bilgileri verdi:

“Dr. Pertev Kalelioğlu, Avrupa’dan mühendisler getirterek 1940’lı yıllarda Çorum’un kanalizasyon ve içmesuyu şebekesi gibi altyapı tesislerini yaptıran başkan olarak biliniyor. Hizmet süresi 7 yıl. Hekim olarak da, hastalarının ilaçlarını bizzat kendisi yapan unutulmaz bir hemşehrimiz.

Baha Çorbacıoğlu, Çorum’a belediye başkanı olarak 17 yıl hizmet etmiş, Gazi ve İnönü caddelerini açarak modern şehrin omurgasını oluşturmuş, adını taşıyan Bahabey Caddesi ve Bahabey Çamlığı ile hâlâ yaşayan bir büyük Çorumlu. Bu iki ana caddeyi açarken, ‘Böyle geniş cadde mi olur?’ diye büyük eleştiriler almış, öngörüsü yüksek bir çağdaş-uygar insan. Bahabey Çamlığı’nı oluştururken, merkep sırtında gazyağı tenekeleri ile su taşıyarak o fidanları büyütmesi, büyüklerimiz tarafından anlatılırdı.



Hamit Duran, 1968-73 yılları arasında 5 yıllık başkanlığında, altyapıya çok önem vermiş, tüm Çorum’un sevip saydığı, ‘Hamit Baba’ unvanını almış bir Çorum evlâdı. Hıdırlık başta olmak üzere ibadethanelere ve ziyaretgâhlara hizmetleri unutulmuyor.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, 1973-84 ve 1989-1994 yılları arasında toplam 16 yıl belediye başkanlığı yaptı. 7 Mart 1994 tarihinde hayata veda ettiği zaman, yeniden adaydı ve seçimi kazanma şansı çok yüksekti. Hekim olarak önceliği temizlik ve temizliğin ön koşulu ‘su’ oldu. Seydim göletlerini, Çorum Barajı’nı, pek çok yeraltı suyunu şehre bağlayarak su sorununu çözdü. Yenihayat Barajı’nın projelendirilmesini ve DSİ tarafından yapımına başlanmasını takip etti. Çorum’u ‘Türkiye’nin en temiz kenti’ haline getirdi. Sonradan birer birer satılan Otogar, Tahıl Pazarı, Toptancı Hali, Turban Oteli gibi pek çok değeri üreten insandı. Çorum Belediyesi’ni, Karayolları’na ihale ile asfalt yapacak derecede üretken bir belediye haline getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi CHP, Çorum’da da her zaman ulusal değerlerin, barış ve kardeşliğin savunucusu, kalkınmanın, hizmetlerin öncüsü oldu.

Bugün de, Belediye Başkan Adayımız Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ile, üretken belediyeciliğin, adil ve eşitlikçi, dürüst hizmetin devamını getirmeye talibiz.

Referansımız, Çorum’un geçmişine adlarını yazdırmış olan bu değerli partili başkanlarımızdır.

Adını zikrettiğimiz tüm belediye başkanlarımız, seçildikleri anda parti rozetini çıkarıp tüm Çorum’un belediye başkanı olmuşlardır.

Adayımız Çöphüseyinoğlu da, hiçbir ayrım yapmadan, insanları ötekileştirmeden, her bir hemşehrisine eşit mesafede durarak ‘Çorum’un Başkanı’ olmaya adaydır.

İnanıyorum ki, kendisinin saygın, güvenilir kişiliği, partili-partisiz tüm Çorumlu hemşehrilerimiz tarafından da bilinmekte, takdir edilmektedir.

Yine inanıyorum ki, merhum belediye başkanlarımızın izinde, çok başarılı bir belediye başkanı olacaktır.”