CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, torpilli işe alımlara tepki göstermek amacıyla Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen eylem sırasında yaptığı konuşmada; İl Özel İdaresi’ndeki işe alımlarda CHP’ye kontenjan ayrıldığı yönündeki iddialara da karşı çıkarak, böyle bir durumun olmadığını, kontenjan veya herhangi bir talepte bulunmadıklarını, varsa bir bilgi ve belge bunların da ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Özel İdare’de usulsüz işlemler yapıldığına şahit olmanın üzüntüsünü hep birlikte yaşadıklarının altını çizen Solmaz, “Adında adalet olan ancak uygulamada adaletin A’sını dahi bugüne kadar hiç göstermeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. İşe alımlarda özellikle torpil ve kayırmacılığın, liyakata uymamanın en üst düzeyde gösterildiği bir personel alımın gerçekleştirildiğini hep beraber bir kez daha yaşadık ve bu anlayış devam ettiği sürece yaşamaya da devam edeceğimizi anlıyoruz. Ama şunu unutmasınlar bu anlayışın, bu devrin, bu uygulamaların, adaletsiz ve liyakatsız uygulamaların biteceği günlere çok yaklaştık. AKP artık ülkeyi yönetemez duruma gelmiştir. AKP’nin keyfi uygulamalarına artık yeter diyoruz” ifadesini kullandı.

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İşe alımlarca CHP’ye bir kontenjan ayrıldığına dair asılsız dedikodular yayılmaya başlandığını belirten Solmaz, “Bu tür iddialar asılsızdır, kabul edilemez. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışmasın. CHP’nin herhangi bir kontenjan talebi olmadı, kontenjan ayrılması söz konusu değil. Varsa böyle bir bilgi ve belgeleri onların da açığa çıkarılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.