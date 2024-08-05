Çorum Haber strajyerleri Cangül Çorlu ve Buğra Can Arslan gençlere "Gelecekten umutlu musunuz?" diye sordu.

Kentte neredeyse 2 gençten biri umutsuz olduğunu dile getirirken, iş kaygısı ve ülkenin ekonomik durumu gençleri umutsuzluğa iten en önemli neden.

Yurtdışına gitmeyi düşünen gençler de bir hayli fazla. Ancak “Ülkemi seviyorum, burada mücadele edeceğim” diyen gençlerin sayısı da az değil.

Gençlerden aldığımız bazı cevaplar şöyle;

Bir genç, “Mutlu değiliz çünkü yaşam çok zor, iş yok hiçbir şey yok” derken, bir diğer genç “Açıkçası gelecekten şu an pek umutlu değilim. Ülkedeki ekonomik durum, siyasal iç karışıklıklar, çoğu şey ülkenin gençlerini umutsuzluğa itiyor.” şeklinde konuştu.

Ülkenin doğru yönetilmediğini savunan bir genç, “Gelecekten umutlu değilim” dedi.

Diş Hekimliği mezunu bir genç ise, “Gelecekle ilgili hayallerim var ama bu ülkede gerçekleştirebilir miyim emin değilim.” diye konuştu.

Resim öğretmeni olmayı hayal eden bir genç de “Gelecekten umutluyum öğretmen olmak gibi bir hayalim var. Mutlu bir gelecek umuyorum.” derken başka bir genç, “Gelecek biraz kişinin çabasına bağlı ama ben de kendi adıma çabalıyorum karşılığını alabilecek miyim emin değilim.” cevabını verdi.

Gelecekten umutlu olduğunu belirten bir genç, “Biz sporcuyuz. Yeteneğimizin olduğunu düşünüyoruz inşallah ilerde iyi boksörler olur ülkemize güzel madalyalar kazandırırız.” ifadesini kullandı.

“Gelecekten umutlu musunuz?” sorusunun çok muallakta bırakan bir soru olduğunu dile getiren bir genç ise şunları söyledi: “Ama umutluyum. Mutlu olmayı diliyorum. Hedeflerim hayallerim var inşallah atanırsam, gezmeyi çok istediğim bir rota var, hayallerimi gerçekleştireceğim.”

Ekonomik koşullar ve kontrolsüz şekilde ülkeye alınan mülteciler dolayısıyla ülkeden umudu kalmadığını dile getiren bir genç, “Türkiye’den gidersem mutlu olacağım. Norveç’e gitmek istiyorum, doğası güzel ve insanlar orada mutlu.” şeklinde konuştu.

Gençlerin umutsuz olmasına hak veren bir yetişkin de “Gençlerin umutsuz olduğu kadar vardır. Gençler üniversiteyi okuyorlar, güzel okullar bitiriyorlar. Aldıkları para asgari ücret. Asgari ücretle şu devirde hiç kimse geçinemez.” ifadesini kullandı.