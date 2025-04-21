AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” buluşmaları kapsamında Bedesten’de düzenlenen toplantıda konuşan Aşgın, “Sokak hayvanlarının şehir merkezinden uzak doğal yaşam alanlarında yaşamaları için valiliğimizle birlikte ortak çalışma yürütüyoruz. Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilimize ziyarete gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı’nda incelemeler yaparak projemizi örnek olarak gösterdi. 2022 yılında Valiliğimizin öncülüğünde, İl Özel İdaremiz ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte kurduğumuz ve o tarihten bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdüren Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği olarak Doğal Yaşam Alanı ve Hayvan Barınağı’mızı da hizmete açıyoruz. 52 dönümlük doğal yaşam alanı belirlendi ve şuan inşaat çalışmaları yapılıyor. Yakın zamanda tamamlanması planlanan bu alan her biri 2’şer dönüm olan 14 padoktan oluşuyor ve 3500 kadar sokak hayvan kapasitesine sahip. İnşallah kısa sürede şehrimizdeki tüm sokak hayvanlarını toplayıp bu alana taşıyarak bu sorunu ilk çözen belediyelerden biri olacağız” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ