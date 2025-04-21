Aşgın “Mülkiyeti belediyemize ait olan Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından biri olan ve uzun yıllardan beri virane halde bulunan İkiz Konak’ı şehrimizin geleneksel yapı mimarisine uygun olarak restorasyonunu yaparak butik otel olarak hizmete açmayı planlıyorduk. Ancak statikçi uzmanların yaptığı incelemeler neticesinde 'yapı bu haliyle korunamaz' raporu hazırlandığı kaydedilen açıklamada yapı korunmayacağı için bakanlığa bağlı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvuruldu, konakları yıkıp aynı şekilde rekonstrüksiyon yapacağız. İkiz Konaklar tamamlandığında 11 odası ve içerisinde hediyelik eşya dükkânlarının da yer alacağı İkiz Konak, butik otel olarak kullanılacak” dedi.

Editör: Haber Merkezi