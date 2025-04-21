Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u estetik açıdan güzelleştirmenin hayalini kurduklarını belirterek, “Bizim şehrimiz adına adeta büyük bir şairin şiiri gibi, büyük bir ressamın resmi gibi, önemli bir fotoğrafçının fotoğraf eseri gibi estetik güzel bir şehir olsun hayalimiz var. Bu hayal için estetik kurulumuzu oluşturmuştuk. Çorumlu olmamıza rağmen ilimizde leblebi ile ilgili hiçbir şey yoktu. Önce Kadeş Barış Meydanı’na leblebi figürümüzü koyduk. Sonra İlim Yayma Cemiyeti kavşağına leblebi figürümüzü koyduk. Buharaevler kavşağımıza peygamber efendimizin muhabbetini simgeleyen lale figürümüzü koyduk. Yetmez dedik. Çorum bir payitahttır, Çorum bir başkenttir, Hititlerin merkezidir, şehrimizin girişine Güneş Kursu’nu da yerleştirdik. Bu vizyonumuz devam edecek. En kısa süre içerisinde Abide Kavşağı’na muazzam bir eser ortaya koyacağız. 16 Türk devletinin bayrağı orada dalgalanacak. Hilalimiz olacak, yıldızımız olacak. Milli birliğimizi simgeleyen simgeler olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi