Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyon Toplantısı’nda 29 yıldır bekleyen Çorum Havaalanı’nı gündeme taşıdı.

“29 YILDIR BEKLİYORUZ”

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, genel müdür yardımcıları ve üst yönetiminin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Mehmet Tahtasız, “Çorum ihracatta Türkiye'nin 13'üncüsü, bölgenin 1'incisi; tarım, sanayi şehri, yedi bin beş yüz yıllık tarihiyle Hattilerin ülkesi, Hititlerin başkenti; ilk yazılı Kadeş Barış Anlaşması'nın imzalandığı tarihî bir şehir. Sanayisiyle, tarımıyla ve turizmiyle bölgede yıldız olan bir şehrimiz. Çorum tam yirmi dokuz yıldır havaalanı bekliyor. Çorum'un anasının ak sütü kadar helal olan havalimanı neden yapılmadı? Çorum’a havaalanı yapacak mısınız?” dedi.

Yozgat'tan Tokat'a, Amasya'dan, deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı'na kadar, Türkiye’de 58 havalimanı olduğunu vurgulayan Mehmet Tahtasız, o illerde havalimanı yapılmasına karşı olmadıklarını ancak Çorum’a neden yapılmadığını sorguladıklarını ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“İNEKLER OTLUYOR”

“1996 yılında 77 milyon liraya ihale edilen, 99 yılında temeli atılan ve o dönem 16 milyon TL harcanarak yüzde 22'si tamamlanan havalimanımızın alanında maalesef şu anda inekler otluyor ama Hükûmet bunu 2003 yılında ‘tasarruf tedbirleri’ diye bu havalimanımızı maalesef yatırım programından kaldırdı. AKP iktidarı ilimize her geldiğinde, her seçim öncesi Cumhurbaşkanı olsun, İçişleri Bakanı olsun, tüm bakanlar geldiğinde ‘Söz, bizim dönemimizde Çorum'a havalimanı yapılacak’ ama Çorum'a söz verilen havalimanı maalesef yıllardır yapılmadı. Çorum ilimize bu havalimanını kimler çok gördü? O dönemin parasıyla 16 milyon lira harcanan Çorum havalimanı inşaatını neden siz kaldırdınız ve devam etmediniz? Ve artık bizim aklımıza şu geliyor: Yozgat'ın, Rize'nin, diğer illerin siyasileri yani AKP milletvekilleri çok iyi çalıştığından mı ya da AKP'nin sürekli torpil alışkanlığından mı diğer illere havalimanı yapıldı da Çorum'un anasının ak sütü kadar helal olan havalimanı neden yapılmadı? Bunu Çorumlu hemşehrilerim adına ben size tekrar buradan soruyorum: Çorum'a havalimanı yapacak mısınız, yapmayacak mısınız?”

Çorum'un hakkını savunmaya devam edeceğinin altını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Çorum yıllardır AK Parti’ye 4 milletvekili, 3 milletvekili verdi. Ama en sonunda cezalandırdı 2 milletvekiline düşürdü. İşte, o Çorum milletvekilleri o zaman daha iyi çalışsaydı, bir milletvekiliniz ‘Uçağı havada gören Çorum'a havalimanı istiyor’ demeseydi belki Çorum şu anda havalimanına kavuşacaktı” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ