AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” buluşmalarında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’ne ait ilk kreş ve gündüz bakımevi projesinin 22 Nisan’da ihaleye çıkacağı müjdesini veredi.

Aşgın, “2024 yerel seçimleri öncesinde 41 projemiz arasında yer alan kreş ve gündüz bakım evleri için de çalışmalarımıza başladık. İlk kreş ve gündüz bakım evini Ulukavak Mahallemiz’de açacağız. 22 Nisan tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sürecinin ardından hemen yapımına başlayarak hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi