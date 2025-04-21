Bedesten’de düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmaların vatandaşların takdiriyle karşılandığını ifade ederek, “1. Noterin olduğu Kalelioğlu apartmanında yıkım çalışmaları tamamlandı. Orada birebir olmasa da eski hükümet konağımızın bir benzerini yapacağız. 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Konağın içerisinde sosyal alanlar, ticarethaneler ve emeklilerimizin yararlanabileceği bir lokal olacak. Projenin devamında ise Ulucami’nin güneybatısındaki dükkânların da yıkım işlemini gerçekleştirileceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ