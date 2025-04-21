Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş, Kadın Kollar Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Karakeçili Mahalle Muhtarı Gamze Güzel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, daire müdürleri, bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın aynı anda tüm Türkiye’de başlattığı ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ mahalle toplantılarının ilkinde Başkan Aşgın, bu zamana kadar gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

İlk olarak Karakeçili Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Aşgın, toplantının ikinci bölümünde ise belediye başkanlığı sürecinde yaptığı ve hayata geçirdiği projeler ve hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi verdi.

2019 yılı seçim vaatleri arasında yer alan vatandaşların hizmetine açılan Bedestenle ilgili bilgi aktaran Aşgın “Şu an içerisinde bulunduğumuz Bedesten’in adet gece rüyamızda gündüz hayalimizde projesini çizdik. Hamdolsun burayı tamamlamak ve Çorum’a kalıcı bir eser bırakmak nasip oldu” dedi.

Çorum’un en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm konusunda 3 mahallede ciddi adımlar attıklarını belirten Aşgın, “Şehrimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık.

Mimar Sinan Mahallesi, Kale Mahallesi ve Hasan Paşa Sokaklar’da kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hasan Paşa 2., 3. ve 4.sokaklarda bulunan binaların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. 1970-1980’lerde yapılan ve kullanım ömrünü tamamlayan binalarımızı hemşehrilerimizle görüşerek yenileyeceğiz. Kale’de de yeniden kentsel dönüşümü başlattık. Daha önceden uzlaşı sağlanamaması nedeniyle askıya alınmıştı. Yeni dönemde Çevre ve Şehircilik bakanımız sayın Murat Kurum’a yaptığımız ziyarette projenin öneminden bahsettik ve yeniden hayata geçirerek çalışmalara başladık. 1 ay önce Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ilimize ziyarette bulunarak incelemeler yaptı. Yol haritası belirledik. Bakanlık nezdinde projenin revize edilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Belediyemizde kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Ofisi ile hemşehrilerimizle görüşüyor projemiz hakkında bilgiler veriyoruz.

Belirlediğimiz kentsel dönüşüm alanları dışında da mülk sahipleri binalarını kentsel dönüşüm isterlerse 2500 metrekare alanların üzerinde olan yerlere % 20 emsal kararla kat artışı veriyoruz. Bu desteğimizle 2 binamız kentsel dönüşüme başladı. Bu projenin örnek olması adına çok önemliydi” dedi.

Editör: Haber Merkezi