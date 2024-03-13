İl Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 249 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 4 şahıs yakalanırken, 10’u tabanca, 4’ü tüfek, 4’ü kuru sıkı tabanca, 7’si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 18 adet silah, 14 adet şarjör, 222 adet fişek, 75 adet sentetik ecza maddesi, 1,49 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uygulamalarda 21 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilirken, ayrıca 589 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan 3 araca 37 bin 540 TL idari para cezası kesildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ