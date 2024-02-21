Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 41 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerlerden; 21 kahvehane ve kıraathane, 11 kafe, 16 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 8 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 618 kişi sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 8 tüfek, 11 adet kesici ve delici alet, 10 adet şarjör, 87 adet tabanca mermisi, 7 adet av fişeği, 142 adet sentetik ecza maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 13 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 627 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 araca 42 bin 887 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Editör: İHA AJANS