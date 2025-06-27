Sağlık Müdürü Zehir'e incelemeleri sırasında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım da eşlik etti. Heyet, şantiye alanını gezerek inşaatın planlanan takvime uygun ilerlediğini değerlendirdi.

Ziyarette yapılan açıklamada, 6 hekim kapasiteli Aile Sağlığı Merkezi ve modern donanımlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak planlanan bu yatırımların tamamlanmasıyla bölge halkına daha nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Saha çalışmaları ve yerinde yapılan değerlendirmelerin, hizmet kalitesini artırma amacı taşıdığı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi