Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindeki parti yöneticileri, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı görevine yeni atanan Abdullah Dalyan’a kutlama ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İl Başkanı Çıplak ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, KAÇEP (Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları) Birim Sorumlusu Ayşe Deli ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

MHP heyeti Ülkü Ocakları Başkanı Dalyan'a görevinde başarılar diledi.

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, mensubu oldukları hareketin duruşunu, “Allah’tan gayrısına kulluğu reddeden, secdeden başka hiçbir yerde eğilmeyen bir hareketin mensuplarıyız” sözleriyle ifade etti. Mehmet İhsan Çıplak, ziyaretin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yüce Mevla’m, birlik ve dirliğimizi daim eylesin” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi