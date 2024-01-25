Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum'da, gece sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

İHA'da yer alan habere göre Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oldu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Kentin bazı noktaları beyaz örtüyle kaplandı, yaban hayvanları kar örtüsü üzerinde yiyecek aradı.

KARS EKSİ 17 DERECEYDİ

AA'da yer alan habere göre Kars'ta ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece kaydedildi.

REKORU ARDAHAN KIRDI

Yağışın aralıklarla devam ettiği Sarıkamış ilçesinde de araç ve iş yeri camları buz tuttu. Bazı esnaflar camların buzunu elektrikli ısıtıcı kullanarak çözmeye çalıştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştıramadı.

AĞRI'DA CAMLAR BUZ TUTTU

Ağrı’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplanan kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri camları buz tuttu. Termometreler, il merkezinde gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

