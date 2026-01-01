Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, 2026 yılının ülkemize ve şehrimize sağlık, mutluluk, huzur, barış ve esenlikler getirmesini diledi.

Softa, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm Çorum halkının ve partililerin 2026 yılını tebrik etti. Fatih Softa, “Bizler geleceğe emin adımlarla yürürken, sonsuza kadar hukuk ve adaletin meşalesini taşıyacağız. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi anlayışı ile daha adil bir Türkiye için mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.

Softa, mesajında, yeni yılın toplumsal barışın, adaletin ve umudun güçlendiği bir dönem olmasını temenni ederek şu ifadelere yer verdi: “Geride bıraktığımız yılın tüm zorluklarına rağmen, umudumuzu ve dayanışma ruhumuzu diri tutmayı başardık. Yeni yılın; adaletin, özgürlüğün ve demokrasi kültürünün daha da güçlendiği, emeğin değer gördüğü, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir yıl olmasını diliyorum.

Gelecek Partisi olarak, insan onurunu esas alan bir anlayışla, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeye ve daha adil bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor; herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi