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36 binadan oluşan 750 konutlu Slimkent TOKİ'de Çorum Belediyesi tarafından yapılan asfalt serim çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Murat Günay, anahtar tesliminin 16 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Asfalt serim çalışmalarının hava muhalefeti nedeniyle geç başladığını ifade eden Günay, anahtar teslim süreciyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Hak sahiplerinin büyük bir sabırsızlıkla heyecanla beklediği TOKİ konutlarında sona gelindi. Dün TOKİ yetkilileri tarafından geçici kabul işlemlerine başlanmış olup bugün TOKİ yetkililerinden aldığımız bilgiye göre konutların anahtar teslimi 16 Ekim’de başlıyor.

İlimizde konut talebinin karşılanmasında can simidi olup düşük gelirlilerin ve emeklilerin konut sahibi olmasını sağlayan 750 konutun ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, TOKİ Başkanlığı’na, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, asfalt desteğinden dolayı Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, en önemlisi büyük bir sabır ve özveriyle bekleyen hak sahiplerine çok teşekkür ederiz. Yaparsa AK Parti yapar."