Aynı zamanda Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Samsun Canik Üniversitesi Formasyon mezunu olan Diler Salman, 1987 yılında Çorum’da doğduğunu belirterek, “Çıkmış olduğum bu yolda makam, mevki ve kişisel heves düşünmeden Karakeçili Mahallemizin çok değerli halkına hizmet etmek için aday oldum. Hiç bir mahalle sakinimizi ayırt etmeden ekibimizle beraber bütün dertlerin üstesinden geleceğiz.” dedi.

Çalışma ekibiyle birlikte “Siz Dileyin Diler Yapsın” sloganıyla yola çıktığını vurgulayan Salman, “Seçildiğim takdirde sorunlarımızı belirleyip ilgili makamlarla koordinesini ve sıkı takibini yaparak en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlayacağım. Halkımızdan gelen her türlü talebin titizlikle hayata geçirilmesi için ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar görüştüğüm mahalle sakinlerimizin kalbinde yer edindiğime inanıyorum. Bana destek veren ya da vermeyen herkesin bir kızı, kardeşi, ablası olarak gecemi gündüzüme katarak mahallemiz için çalışacağıma söz veriyorum.” diye konuştu.

Seçilmesi hâlinde Karakeçili Mahallesi için ilk etapta üç projeyi hayata geçireceğini kaydeden Diler Salman, “Muhtarlığımız bünyesinde bir ‘Gönül Kütüphanesi’ oluşturacağız. Kitap okumak isteyenler 1 TL. karşılığında dilediği kitabı ödünç alabilecek. Buradan elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İkinci olarak benim gibi atanamayan öğretmenlerden gönüllü arkadaşlarla mahallemize bir etüt merkezi kazandırıp küçük kardeşlerimize derslerinde yardımcı olacağız. Üçüncü olarak ise mahallemizin pazar yeri sorununa çözüm bulacağız.” şeklinde konuştu.

Daha güzel ve daha temiz bir Karakeçili için gecesini gündüzüne katarak çalışacağını yineleyen Diler Salman, 31 Mart 2024’de yapılacak olan Mahallî İdareler Seçimi’nde mahalle sakinlerinden destek istedi.

DİLER SALMAN KİMDİR?

1987 Çorum merkez doğumlu 2 çocuk annesi olan Diler Salman

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim, Atatürk Lisesi, Konya Selçuk Üniversitesi lisans, Hitit Üniversitesi yüksek lisans, Canik Başarı Üniversitesi formasyon uluslararası yayınlanan makaleler ve doktora çalışmaları devam etmektedir

“NEDEN ADAYIM?”

Karakeçili Mahallesi Muhtar Adayı Diler Salman, neden aday olduğunu ise şöyle açıkladı: “Bir önceki dönemden bu yana mahalle sakinlerimizin göstermiş olduğu destek ve teveccülerinden aynı zamanda mahallemizin sorunlarına karşı çözüm odaklı hareket etme sorumluluğunu üstlenmek için yeniden aday oldum.”

PROJELER

• Semt pazarı ev hanımlarına özel yöresel ürün satış noktaları

• Atanamayan öğretmen arkadaşları ile küçük kardeşlere etüt salonları

• Sokak hayvanları

• Sosyal yardım projeleri

• Dijital platformlar

Mahallemizin sorunlarını biliyoruz; bu sorunların çözümü konusunda Belediye ve kamu kuruluşları ile gerekli istişareler içerisinde olacağız.”