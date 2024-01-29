Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.

YSK Başkanı Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti. Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.

Çekilen kura sonucunda birleşik oy pusulasındaki sıralama şu şekilde: “1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi (BBP), 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi (ANAP), 7 Demokratik Sol Parti (DSP), 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Partisi), 10 Türkiye Komünist Partisi (TKP), 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Emek Partisi (EMEP), 20 Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), 21 Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi (ADP), 31 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 32 Türkiye İşçi Partisi (TİP), 33 Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), 34 saadet Partisi (SP), 35 Vatan Partisi”

Kuraya 36 seçime katılma yeterliliğine sahip 36 partiden biri olan Yenilik Partisi ise daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdiği için kurada çekiminde yer almadı.