Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, Millet İttifakına destek veren partilerin yöneticileri ile birlikte Alaca’ya geniş kapsamlı bir ziyaret düzenledi. Gruplar halinde esnafı ziyaret eden milletvekili adayları, eksiklikleri ve sorunları yerinde tespit etti.

Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, Demokrat Parti Alaca İlçe Başkanı İsmail Gençkurt, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer ve Alaca Kadın Politikaları Başkanı Emel Aydoğan ile birlikte bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Tahtasız ve beraberindekiler; Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Osman Tanlı, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Duran Ongu, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir ve Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, kendisinin CHP İl Başkanlığı döneminde defalarca Alaca’ya gelerek sorunları sahada tespit ettiğini, Millet İttifakı’nın iktidarında çiftçinin, sanayicinin, üreticinin, esnafın her türlü sorununu çözmek için geliştirdikleri projeleri hayata geçireceklerini, kalkınan, büyüyen, sürekli gelişen bir Çorum için seferber olacaklarını anlatarak, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin sesine kulak vereceklerini bildirdi.

Tahtasız, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adaylarına destek istedi.