Karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü antrenörü Samet Türe’nin yanı sıra Sivas’ta derece elde eden sporculardan Kerem Tuğra Yağlı, Kayra Yağlı ve Kutay Tekin Yağbat’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Karatecilerin başarısından dolayı gururlu olduklarını belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediye Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat, Çorum’un bir spor şehri olması konusunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Sporcuların aldığı başarının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Yağbat “Karate dalında aldığımız bu başarı bizim için çok özel. İlimiz adına alınan her başarı bizleri mutlu ediyor. Kulübümüz dışında diğer amatör spor branşlarına da belediye olarak büyük destekler veriyoruz” dedi.