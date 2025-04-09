UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, gruptaki dördüncü maçında Slovenya'ya Sivas’ta 1-0 mağlup oldu. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelenin tek golünü 62. dakikada Zara Kramžar attı. Türkiye, bu sonucun ardından 4 takımlı grupta, 3 puanla 3.sırada kaldı ve A ligine yükselme şansını kaybetti.

Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan maçı 18.825 biletli seyirci izledi. Bu da, Kadın A Milli Futbol Takımı kategorisinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, Çorum’a aitti. Türkiye, 31 Ekim 2023’te, Çorum Şehir Stadı’nda UEFA Kadınlar Uluslar Ligi maçında Lüksemburg’u 1-0 yenerken, karşılaşmayı 12.130 biletli seyirci izlemiş ve seyirci rekoru kırılmıştı.