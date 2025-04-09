Ahlatcı Çorum FK, sahasında Esenler Erokspor’la 3-3 berabere kaldığı maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” ile 6 futbolcusunun sarı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu da “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Amed Sportif Faaliyetleri, Iğdır FK maçındaki “saha olayları”, Sakaryaspor’u Adanaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Erzurumspor’u Fatih Karagümrük maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Erzurumsporlu futbolcu İlkan Sever’i “sportmenliğe aykırı hareketi”, Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu’yu “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar”, Bandırmaspor antrenörü Kerem Satılmış’ı Kocaelispor maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” Ankaragücü’nü de Gençlerbirliği maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.