Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 33.hafta maçında, bugün Erzurumspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta, sahasında Esenler Erokspor karşısında ilk yarısını 3-1 geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-3 berabere kalarak çok kritik 1 puan alan ve averajla play-off potasındaki yerini koruyan Ahlatcı Çorum FK, zorlu deplasmanda puan mücadelesi verecek. Kırmızı-siyahlı takımda sarı kart cezalısı olan son haftaların forma ismi, kaptan Ferhat Yazgan ile Atila Turan forma giyemeyecek.

Haftayı, Süper Lig’e direkt yükselme yolundaki en önemli rakibi Fatih Karagümrük karşısında aldığı 1-0’lık yenilgiyle kapatarak şansını zora sokan Erzurumspor’da ise hedef mutlak galibiyet. Dadaşlar, Çorum FK’yı yenerek moral bulmak istiyor. Mavi-beyazlı takımda, Karagümrük maçında kırmızı kart gören Mehmet Taş ve İlkan Sever forma giyemeyecek.

54 puanla 3.sırada yer alan Erzurumspor’la 47 puanlı 7.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında bugün Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak kritik maçta Tekirdağ bölgesi üst klasman hakemi Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Özer’in yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Serdar Soydan ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Diyarbakır bölgesinden Burak Kamalak da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takım arasında, sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı Erzurumspor 1-0 kazanmıştı.