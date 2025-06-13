Birleşmiş Milletler tarafından 12 Haziran’ın “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” olarak ilan edildiğini hatırlatan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, bu özel günün amacının çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk emeği sömürüsüne engel olmak olduğunu belirtti.

Sırma, çocuk işçiliği ve çocuk haklarının sadece 23 Nisan ve 12 Haziran gibi belirli günlerde gündeme gelmesinin yetersiz olduğunu, bu sorunların yıl boyunca takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Çocuk işçiliğinin, çocukların sağlık, eğitim ve geleceklerini olumsuz etkileyen ciddi bir hak ihlali olduğunu söyledi.

2025 yılında milyonlarca çocuğun eğitim hakkından mahrum bırakılarak, tehlikeli ve sömürücü işlerde çalıştırılmaya devam ettiğine dikkat çeken Sırma, Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne rağmen çocukların haklarının korunamadığını dile getirdi.

TÜİK ve uluslararası raporlara göre dünya genelinde 160 milyondan fazla çocuk işçi bulunduğunu ve bunların 79 milyonunun madencilik, tarım ve tekstil gibi tehlikeli işlerde çalıştırıldığını kaydeden Sırma, “Sahra Altı Afrika, Asya ve Latin Amerika çocuk işçiliğinin en yoğun yaşandığı bölgeler olarak öne çıkıyor” dedi.

Sırma, Türkiye’de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çocuk işçiliğinin yüksek olduğunu, 14-17 yaş arası çocukların büyük kısmının ya okula devam etmediğini ya da düzensiz eğitim aldığını vurguladı.

TÜİK verilerinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çocukların sayısının her geçen yıl arttığını gösterdiğini kaydeden Sırma, “Türkiye’de meslek liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nde çocukların ‘çırak’ ve ‘stajyer’ kimliğiyle çalıştırılması, iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sorunlar yaratıyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, son yıllarda çok sayıda çocuk işçi iş kazalarında hayatını kaybetti.

Ekonomik kriz ve yoksulluğun artması, özellikle çok çocuklu ailelerde çocukların eğitimden koparak çalışma hayatına erken katılmasına yol açıyor. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için ise ağır yaptırımlar, kapsamlı sosyal politikalar ve eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması gerektiği ifade ediliyor” dedi.

Eğitim Sen olarak çocuk işçiliğinin kesin olarak yasaklanmasını, çocukların çalışma hayatından uzaklaştırılması için ailelere sosyal destek sağlanmasını ve çocuk haklarının etkin korunması için somut eylem planları hazırlanmasını talep ettiklerini belirten Kenan Sırma, çocuk işçiliğinin insan hakları ihlali olduğunu ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, çocukların eğitim ve güvenli bir ortamda büyümesi için tüm toplumsal kesimlerin iş birliği yapması çağrısında bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ