Program, 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecek.

İŞKUR tarafından 12 Haziran 2025’te imzalanan protokolle hayata geçirilen uygulamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurt ve tesislerde 35 kişi iki ay süreyle istihdam edilecek. Katılımcılar haftada 6 gün çalışacak olup, tatil günü Pazartesi olarak belirlendi.

Başvurular 13-17 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak ve noter huzurunda 23 Haziran Pazartesi günü yapılacak kura ile katılımcılar belirlenecek. Sonuçlar aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Başvurular, İŞKUR’un ALO-170 iletişim hattı veya e-şube internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek. Başvuruda sorun yaşayanlara İŞKUR personeli destek verecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Programa katılım için belirlenen şartlar arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, sigortalı çalışmamak, öğrenci olmamak ve belirli sürede TYP’den faydalanmamış olmak yer alıyor. Ayrıca, aynı adreste yaşayanların sadece biri programa katılabilecek.Çorum’un çeşitli ilçelerinde de kontenjanların ayrıldığı programda Merkez ilçeye 22 kişi, diğer ilçelere ise toplam 13 kişi istihdam edilecek.İŞKUR yetkilileri, bu programın istihdam yaratmada önemli bir adım olduğunu ve gençlere destek sağlamayı amaçladığını belirtti.