Çorum’da 2023 model yerli üretim elektrikli Togg aracı icradan satışa çıkarıldı. Çorum İcra Dairesi’nin 2025/137 TLMT. sayılı dosyasına göre, 19 TOG 119 plakalı Togg T10X V2 RWD uzun menzil model elektrikli araç, açık artırma yöntemiyle ihaleye sunulacak.

Togg için belirlenen muhammen bedel 1 milyon 600 bin TL olarak açıklandı. Araç, 18.763 kilometrede, çalışır durumda ve herhangi bir hasarı bulunmuyor.

Togg marka araç, esatis.uyap.gov.tr üzerinden çevrimiçi açık artırma usulüyle satışa sunulacak. İlgililer sisteme giriş yaparak elektronik teklif verebilecek.

1. Artırma Başlangıcı: 2 Temmuz 2025, Saat 10:36

1. Artırma Bitişi: 9 Temmuz 2025, Saat 10:36

2. Artırma Başlangıcı: 30 Temmuz 2025, Saat 10:36

2. Artırma Bitişi: 6 Ağustos 2025, Saat 10:36

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