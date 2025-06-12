Olay, dün akşam saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastaneye kaldırılan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.