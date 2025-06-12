LGS ve YKS’ye girecek tüm öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Çorum Belediyesi, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilerin sınavlarına odaklanabilmesi için sınav saatleri boyunca sessizliğin sağlanması amacıyla tüm gürültülü çalışmalarına ara vereceğini duyurdu.