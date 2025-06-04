Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından kent merkezindeki okullarda öğrencilere yönelik “Organik Tarım” ve “İyi Tarım Uygulamaları” konulu bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Eğitim programı kapsamında öğrencilere sağlıklı gıda üretimi, çevre dostu tarım yöntemleri ve sürdürülebilir tarımın önemi anlatıldı. Projenin temel amacının, çocuklarda erken yaşta tarım bilinci oluşturarak çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtildi.

Yetkililer, özellikle iklim değişikliği ve çevresel tehditlerin arttığı günümüzde, gelecek nesillere doğa ile uyumlu üretim alışkanlıklarının kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, benzeri eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca farklı okul ve yaş gruplarında devam edeceğini açıkladı.

Editör: Haber Merkezi