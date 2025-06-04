TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Birinci ve ikinci turda Başkan seçilemedi. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 549 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

İlk tur oylama sonrası, Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

Seçimler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Genel Kurul Salonuna geldi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbirinin TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi.

Seçimin ikinci turu devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuliste selamlaştı ve bir süre sohbet etti.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Üçüncü tur oylama sonucu Başkan Numan Kurtulmuş oldu. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş 329, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301'in üzerinde oy alarak, yeniden TBMM Başkanı seçildi. Seçimlerin üçüncü turunu Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ve ailesi de Genel Kurul Salonundaki locadan izledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da yaptığı teşekkür konuşmasında, 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminde kendisine gösterilen itimat dolayısıyla her bir milletvekiline teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki devre, 28. Yasama Dönemi, fevkalade önemli işleri başardığımız bir devre olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Editör: AA AJANS