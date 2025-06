Sefa Batak, emeklilere her iki dini bayramda en az birer maaş tutarında ikramiye verilmesini istedi. Birleşik Emekliler Sendikası adına bir açıklama yapan Batak, bayram ikramiyesini hem kalıcı hale gelmesini, hem de en düşük emekli maaşına eşitlenmesini talep etti.

Açlık sınırının, yani dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarının Mayıs ayı itibariyle 25 bin liranın üzerine çıktığını, yoksulluk sınırının ise 82 bin liraya yükseldiğini hatırlatan Sefa Batak, alım gücünün düştüğü, enflasyonun sürekli arttığı, hayat pahalılığının vatandaşı bunalttığı bu dönemde zaten düşük maaşlar altında ezilen emekliye 4 bin lira bayram ikramiyesi verilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdi. Sefa Batak, emeklilerin toplumun en mağdur kesimi olduğunu, bu mağduriyeti bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

"Çarşı-pazar enflasyonu karşısında alım gücümüz her geçen gün daha zayıflıyor" ifadesini kullanan Batak, bayram ikramiyelerinin kalıcı hale getirilmesini ve en az bir maaş tutarına eşitlenmesini talep etti.

Emeklinin bırakın 4 bin lira ile kurban kesmeyi, torunlarına, çocuklarına harçlık dahi veremeyecek duruma geldiğinin altını çizen Batak, iktidara seslenerek, “Sizin yarattığınız derin yoksulluğun faturasını biz emekliler ödüyoruz. Kendi yarattığınız yoksulluğu gidermenizi ve 16,5 milyon emeklinin sesini duymanızı istiyoruz. İnsanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Sanırım yıllarca hem çalışarak hem ödediğimiz primlerle ülkenin kalkınmasına en fazla katkı veren bir kitle olarak insanca yaşam standardını en fazla hak eden bir kitleyiz” dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak, tüm emeklileri sendikaya üye olmaya, hak mücadelesine omuz vermeye davet ederek, yasal zeminde emeklinin hak ve hukukunu korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ